Polícia Civil prende investigado por receptação em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta terça-feira, 2, a Polícia Civil em Cruzeiro do Sul prendeu L. H. A. M. de 18 anos, em uma residência localizada na Rua Amazonas, bairro Centro, em posse de vários produtos de roubo.

A investigação foi realizada pelo Núcleo de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio (NEPATRI) da Polícia Civil que iniciou a partir de um roubo ocorrido no dia 11/07/2022.

O levantamento também apontou que alguns produtos do referido roubo como: relógios e uma motocicleta Fazer 250, estavam no endereço de um dos autores do roubo L. H. A. M.

A equipe policial chegou à residência onde foi encontrados cinco relógios, sendo dois da marca Thecnos, um da marca Oriente, uma da marca Séculos (com pulseira quebrada), e um de marca Mondaine, bem como um cordão dourado com pingente; uma motocicleta Fazer 250 roubada recentemente guardada pelo receptador.

O autor foi preso em flagrante pelo crime de receptação e conduzido à Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para lavratura de auto de prisão e em seguida colocado à disposição da justiça.

Fonte/ Ascom Polícia Civil do Acre