Polícia Civil prende homem por ameaça, agressão e descumprimento de medida protetiva de urgência em Rio Branco

Na tarde desta terça-feira, 23, a Polícia Civil do estado do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), prendeu J.B.B.L, de 19 anos de idade, em cumprimento ao mandado de prisão pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

O investigado, após receber a intimação das medidas protetivas em seu desfavor, não respeitou tal decisão judicial e, reiteradas vezes, descumpriu o limite mínimo de distância entre a vítima, e continuou indo à residência de sua ex-companheira, lhe ameaçar e lhe agredir fisicamente. Inclusive a vítima havia registrado um novo Boletim de Ocorrência na manhã de hoje, após sofrer novas agressões físicas por parte do investigado.

A delegada Carla Fabíola representou pela prisão preventiva em desfavor do agressor, e a ordem judicial foi expedida pela Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco/AC.

O mandado de prisão foi cumprido pelos agentes de polícia da DEAM no bairro Bosque.

O preso foi conduzido à DEFLA, onde ficará à disposição da justiça.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o numero 99922-1111. A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.

Fonte: Ascom/PCAC