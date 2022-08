Polícia Civil prende foragido da justiça do Acre em Santa Catarina

- Publicidade -

Após trabalho investigativo da Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – Denarc e com apoio da Polícia Civil de Santa Catarina por meio da DELEGACIA DE CAPTURAS da DEIC e com apoio da DIC de Balneário Camboriú cumpriu, nesta tarde, mandado de prisão por sentença condenatória de autor de ROUBO MAJORADO à uma joalheria no Estado do ACRE.

Após troca de informações com o DENARC da Polícia Civil do Estado do Acre, foi possível descobrir o paradeiro de Edson De Alencar Araújo, Vulgo “Gladiador” que é natural de Tarauacá/Acre e estava homiziado em Santa Catarina desde a expedição do mandado, no ano de 2019.

Dessa forma, em diligências na cidade de Balneário Camboriú, o mesmo foi localizado e preso.

Durante a abordagem EDSON informou nome falso, apresentando inclusive documento RG expedido no Rio Grande do Norte, em nome de EDSON RIBEIRO DE CASTRO, motivo pelo qual recebeu voz de prisão em flagrante e posteriormente autuado por uso de documento falso.

O acusado já havia sido preso por integrar organização criminosa que agia no acre.

Fonte: Ascom/PCAC