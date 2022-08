Polícia Civil prende em flagrante, traficante em posse de droga embalada a vácuo em Rio Branco

- Publicidade -

Na manhã desta quinta feira, 04 de agosto, a Polícia Civil prendeu em flagrante, K.N.R, 28 anos de idade, em posse de entorpecentes, e vasto material para embalo da droga, em uma residência localizada no bairro Vitória.

A prisão do investigado se deu por força de mandado judicial, pedido pela Delegacia de Combate ao Narcotráfico (DENARC), e expedido pela justiça. O processo investigativo, colheu elementos que subsidiaram o inquérito policial com provas indeléveis.

O investigado atuava com a venda do entorpecente onde foi aprendido cerca de 200 gramas de maconha tipo “skunk”, embaladas a vácuo, além de droga sintética do tipo MDMA, e a quantia de mil duzentos e cinquenta reais, provavelmente oriundos da venda do entorpecente.

O preso foi conduzido a delegacia para lavratura de auto de prisão, e em seguida colocado à disposição da justiça

Fonte/ Ascom – Polícia Civil do Acre