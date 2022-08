Polícia Civil prende, em flagrante, investigado por roubo a mototaxistas e motoristas de aplicativo em Rio Branco

- Publicidade -

No início da noite da última segunda-feira, 1, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e extorsões (DCORE) com apoio da equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu, em flagrante, A. R. da S. V. de 30 anos em via pública localizada no bairro Bahia Velha, região da Baixada da Sobral.

A prisão do investigado se deu por força de mandado de prisão representado pela autoridade policial e deferido pelo judiciário em decorrência de elementos comprobatórios colhidos na investigação que apontou que A. R. da S. V. vinha cometendo vários roubos à mão armada tendo como vítimas mototaxistas e motoristas de aplicativo.

A investigação da DCORE conseguiu identificar o nacional em pelo menos em 3 roubos majorados, em todos eles as vítimas reconheceram o preso como sendo o autor dos delitos.

Na noite de ontem, enquanto a equipe de investigação da DCORE e DHPP faziam diligências para capturar o alvo, este cometeu outro crime e passou correndo na frente da equipe e, de imediato, foi realizado perseguição e abordagem do mesmo e prendendo-o em flagrante por delito por roubo qualificado, além de dar cumprimento ao mandado por roubo

O investigado já cumpria pena em regime semi aberto com uso de equipamento de monitoração que havia sido rompido a poucos dias. Ele foi conduzido a delegacia para lavratura do auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.