Polícia Civil prende, em flagrante, indivíduo pelo crime de tráfico de drogas em Rio Branco

Na manhã desta terça-feira, 23, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE prendeu, em flagrante, F.D.C.L. de 57 anos de idade em uma residência localizada na Rua México, bairro Habitasa.

Em posse do indivíduo os investigadores encontraram 42 (quarenta e duas) porções de substancia aparentando ser entorpecentes (cocaína).

O preso foi encaminhado para Delegacia de Flagrante – DEFLA para lavratura de auto de prisão O m flagrante e em seguida sendo colocado a disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o numero 99922-1111. A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.

Ascom/PCAC