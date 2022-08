Polícia Civil prende em flagrante homem investigado por furto de energia em Rio Branco

- Publicidade -

Um trabalho investigativo da Polícia Civil por meio da Delegacia da 3ª Regional em parceria com a empresa Energisa S/A possibilitou identificar e prender, em flagrante, na manhã desta segunda-feira, R. S. A. de 35 de idade pelo cometimento de furto de poste e padrão de energia. A prisão do investigado se deu por força de mandado judicial de busca e apreensão cumprido no endereço localizado no bairro Comara, em uma residência de propriedade do investigado.

A medida visou levantar elementos de informação e comprobatórios relacionados ao furto de energia e seus respectivos medidores, bem como a eventual apreensão desses bens. Além disso, a ação contou com a participação de uma equipe de técnicos representantes da ENERGISA, a qual constatou o furto de energia elétrica na residência.

Diante da situação, a autoridade policial acionou a perícia para fazer a constatação técnica da subtração da energia e em seguida deu voz de prisão em flagrante ao proprietário da residência, o qual foi conduzido para Delegacia de Flagrantes para lavratura de auto de prisão em flagrante e colocado à disposição da justiça.

A Polícia Civil alerta sobre esse tipo de crime, subtração dos postes e padrão de energia: art. 155, § 4º, inciso II. Pena: reclusão, de dois a oito anos. furto de energia: art. 155, § 3º, Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. Também são cobrados os valores retroativos referente ao período fraudado acrescidos de multa. A população também pode denunciar buscando a unidade de policia mais próxima e registrar Boletim de Ocorrência.

Fonte/ Ascom Polícia Civil do Acre