Polícia Civil prende casal de namorados em posse de droga e muita munição em Cruzeiro do Sul

Ao final da tarde desta sexta-feira, 5, a Polícia Civil em Cruzeiro do Sul, por meio do Núcleo DRACO/DENARC prendeu, em flagrante, C. P. F. de 23 anos e sua namorada Q. de S. D. de 18 anos, em posse de 517gm de maconha, 50 cápsulas de munição , não deflagrada, calibre 38’ e 38 cápsulas de munição, não deflagradas, calibre 9mm.

A prisão do casal foi efetuada em uma residência localizada na Rua Amazonas, bairro São José, Centro do município.

O trabalho investigativo da equipe do Núcleo DRACO/DENARC coordenada pelo delegado Heverton Carvalho, foi possível identificar o casal que agia na distribuição e venda de entorpecentes e munições.

A Polícia Civil vem intensificando suas ações de investigação no sentido de identificar mais pessoas envolvidas em crimes de trafico de drogas, trafico de armas, munições e responsabilizá-los junto a justiça.

O casal foi conduzido a Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para lavratura do auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/PCAC