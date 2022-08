Polícia Civil leva cidadania a moradores de Capixaba

- Publicidade -

Na manhã da última sexta-feira, 19, a Polícia Civil, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de (IIRHM), em parceria com Defensoria Pública e Prefeitura de Capixaba realizaram primeira etapa do projeto social no município de Capixaba com serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional(CIN).

Mais de sessenta pessoas buscaram o serviço de emissão do documento em 1ª e 2ª Via da carteira de identidade que já vem com número único do CPF.

A ação da Polícia Civil ocorreu no Centro Cultural visa promover o acesso fácil e rápido à emissão da Carteira de Identidade Nacional(CIN) levando dignidade e cidadania com emissão de 1ª e 2ª via do documento.

Devido a alta procura pelo serviço, o Instituto de Identificação agendou uma nova ação para o próximo dia 27 de agosto, no mesmo local no município de Capixaba.

Ascom/Polícia Civil do Acre