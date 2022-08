Polícia Civil identifica e prende autores de dois estupros em Epitaciolândia

- Publicidade -

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil em Epitaciolândia identificou e prendeu D. M. B. de 42 anos e G. P. da S. de 34 anos de idade ambos identificados como autores de dois estupros de vulnerável.

O primeiro caso, a equipe de investigação identificou o autor D. M. B. de 42 anos, manteve relação sexual como uma criança de 10 anos de idade. A vítima era vizinha do autor que morava na zona rural de município, Ramal Porto Rico, km 17.

O segundo caso, a Polícia Civil recebeu denúncia via Conselho Tutelar dando conta de que G. P. da S. de 34 anos, havia mantido relação com a menor de 7 anos de idade. Ele foi preso na zona urbana. A vítima é enteada de G. P. da S. e vivia maritalmente com a mãe da vítima que fez a denuncia do caso ao Conselho Tutelar depois de verificar corrimento nas partes intimas da criança que, após exame medico hospitalar detectou caso de estupro.

O trabalho investigativo da Policia Civil em Epitaciolândia possibilitou identificar os autores e representar por suas prisões junto ao poder judiciário. O conjunto probatório reuniu elementos indeléveis de ambos os casos que foram suficientes para que o mandado de prisão fosse expedido e cumprido pela Polícia Judiciária.

De acordo com a autoridade policial, os casos investigados pela Polícia Civil terão desfecho e seus autores devidamente identificados e responsabilizados perante a legislação que tipifica o crime de estupro como hediondo.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo whatsapp para envio de sua denúncia e/ou realizar ligação para o número 99922-1111, a Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.

Fonte/ Ascom – Polícia Civil do Acre