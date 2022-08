Polícia Civil apresenta balanço das ocorrências registradas durante a Expoacre 2022

- Publicidade -

Na manhã desta segunda-feira, 8, a Polícia Civil do Acre apresentou balanço do número de ocorrências registradas durante as nove noites da Expoacre 2022.

O trabalho da Delegacia Itinerante contabilizou 02 (dois) Termos Circunstanciado de Ocorrência – TCO’s, 02 (dois) Auto de Prisão em Flagrante – APF’S 01 (um) Boletim de Ocorrência Circunstanciado BOC, 03 (três) Mandados de Prisão – MP’s cumpridos e 33 (trinta e três) Boletins de Ocorrência-BO foram registrados de forma presencial divididos nas 9 noites da Expoacre 2022.

A Polícia Civil também implantou uma sala de Acolhimento a mulher, idosos e crianças vítimas, entretanto, não foi verificado nenhum caso ou registro de ocorrência de violência dessa natureza durante todo o evento.

Em análise do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI), responsável pela logística daquela dela delegacia, o período que compreendeu a realização da Expoacra 2022 foi considerado bastante tranquilo, com baixo índice de crimes.

Para o Delegado-Geral de Policia Civil, José Henrique Maciel, o trabalho integrado das forças de segurança contribuiu para o baixo número de registro ocorrências.

“Tivemos uma feira agropecuária que foi uma das maiores do acre e obtivemos êxito nos números apresentados com destaque para o baixo índice de ocorrências registradas. O trabalho integrado das forças de segurança dentro do parque de exposições contribuiu sobremaneira para a realização do evento sendo um dos mais tranquilos e que a população pudesse desfrutar de toda a Expoacre 2022”, destacou o Delegado-Geral, José Henrique Maciel.

A Polícia Civil do Acre trabalhou com efetivo de delegados, escrivães e agentes que, durante as noites de evento proporcionaram atendimento do serviço de Polícia Judiciária ao público do evento, contribuindo para a diminuição dos índices criminais na Expoacre.

Além da Delegacia Itinerante, a Polícia Civil do Acre disponibilizou uma Unidade Móvel do Instituto de Identificação, equipada para atender à população com a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Durante a Expoacre o ônibus do Instituto de Identificação realizou o atendimento de 157 pessoas e agendou outras 125. A equipe do instituto de identificação além de proporcionar o atendimento para a emissão da nova identidade, orientou a população acerca da validade do antigo documento, que é de dez anos, e do procedimento para emissão de um novo documento.

Ressalta-se que o Acre é o primeiro estado da federação a emitir o novo padrão do documento, o qual passará a ser uniforme em todo o país e com numeração única, assim como já ocorre com o CPF. O documento está disponível em três versões, em papel moeda, policarbonato e a versão digital proporcionando segurança e praticidade a população.

Ascom/Polícia Civil do Acre