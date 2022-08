Polícia Civil apreende menores envolvidas em roubo na cidade de Feijó

- Publicidade -

Na última quarta-feira, 24, a Polícia Civil em Feijó deu cumprimento aos mandados de internação em desfavor dos menores I.S.S, de 17 anos de idade, sexo feminino e de F.S.E, de 16 anos idade, sexo masculino.

Os menores, de acordo com as investigações, estão envolvidos na prática de ato infracional análogo ao crime de roubo.

A menor I.S.S foi apreendida por ter participado do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, ocorrido na padaria Rosália, no Centro de Feijó, crime ocorrido no dia 25 de junho de 2022.

A menor, juntamente com mais três adultos assaltaram a padaria para subtrair mediante violência dinheiro do caixa do estabelecimento comercial.

Já foram presas três pessoas, envolvidas nesse caso.

O menor F.S.E foi apreendido por ter participado, juntamente com mais quatro pessoas do crime de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo, ocorrido no posto do prefeito Kiefer Cavalcante, no dia 29 de junho de 2022. Os agentes em poder de duas armas de fogo, renderam os frentistas e subtraíram grande quantidade em dinheiro, além de objetos pessoais os funcionários do posto de combustível.

Já foram presas quatro pessoas, envolvidas nesse caso.

Fonte/ Assessoria