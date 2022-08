Polícia Civil apreende 587 ingressos comercializados ilegalmente no Maracanã para jogo do Flamengo na Libertadores

- Publicidade -

Policiais civis da 18ª DP (Praça da Bandeira) com apoio do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), da Polícia Militar, e funcionários do consórcio que administra o Maracanã apreenderam 587 ingressos durante a partida realizada na noite da última terça-feira, 09 de agosto. O jogo era entre Flamengo e Corinthians pela Copa Libertadores da América

Na apreensão foram encontrados ingressos de diferentes naturezas. Além das entradas falsificadas, ingressos de partidas passadas e, na maioria dos casos, de gratuidade e de sócio torcedor que estavam sendo comercializados indevidamente, já que a venda é proibida.

Segundo o delegado Adriano França, titular da 18ª DP, a investigação apura a atuação dos cambistas, mas “principalmente o desvio destes ingressos em grande volume e que vêm causando prejuízo aos clubes, consórcio, torcedores e a sociedade de uma forma geral”.

Foram presos em flagrante um cambista e outras 20 pessoas intimadas a prestar declarações para informar como, de quem e por quanto adquiriram ingressos cuja venda é proibida.

Novamente houve confusão no estorno do estádio do Maracanã antes do início da partida, e policiais usaram bombas de efeito moral para dispersar os torcedores.

Fonte/ Portal Yahoo.com