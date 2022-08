Polícia captura homem de 40 anos após tentar marcar encontro com criança de 8 anos

- Publicidade -

No município de Acaraú (CE), um homem de 40 anos que não teve seu nome divulgado foi preso após tentar marcar encontro com uma criança de oito anos através das redes sociais.

A situação foi denunciada pelos pais após eles acharem mensagens no Instagram da menina em que o indivíduo começa a conversar com ela, puxando assunto e fazendo perguntas com cunho sexual, enviando até mesmo fotos íntimas a ela. O caso foi registrado no dia 22 de agosto, segunda-feira, no exato momento em que o homem esperava a criança no período de saída da escola.

“Vendo essa situação, os pais monitoraram a conversa e procuraram a polícia. Iniciamos as diligências de urgência, conseguimos identificar o infrator e ver que ele havia marcado um encontro para pegar essa criança na saída da escola. Deslocamos uma equipe para o local e conseguimos prender em flagrante antes que ele consumasse esse ato”, conta Júlio Cesar Chiarini Pereira, delegado da Polícia Civil.

O homem que foi capturado passará por uma audiência de custódia para que definam se ele responderá em liberdade ou preso. Além disso, o UOL não conseguiu confirmar a identificação do homem para conseguir informações sobre a defesa de seus representantes.