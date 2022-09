Polêmica: Mbappé estaria de rolo com Ines Rau, modelo trans que posou na Playboy

O affair rapidamente ganhou o noticiário de celebridades de todo o mundo. O casal foi visto junto publicamente pela primeira vez em maio, durante o Festival de Cannes. Posteriormente, foram fotografados por paparazzis no iate do jogador em cenas que os mostram bem à vontade. Num dos cliques, o atacante carrega a modelo no colo.

Se o romance realmente for confirmado, Mbappé se tornará o primeiro astro do futebol a assumir romance com uma mulher trans. Rau é filha de pais argelinos, e realizou a cirurgia de transição aos 16 anos. Mas só falou abertamente sobre isso aos 24, quando apareceu na Playboy pela primeira vez. Recorde-se que, ainda neste mês, Mbappé teve problemas de relacionamento com Neymar e Messi; além de um rumoroso caso que envolve feitiçaria, com o seu companheiro de seleção francesa Pogba. Certamente será um mês de agosto para Kylian Mbappé não esquecer tão cedo.