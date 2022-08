PM recupera moto com restrição de roubo e prende suspeito em flagrante

- Publicidade -

O Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar em Brasiléia recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 1º de agosto, uma denuncia sobre um suspeito de estar trafegando em uma moto com atitudes suspeitas na cidade de Epitaciolândia.

De pronto, uma guarnição se deslocou ao local citado e iniciou buscas do suspeito com as características passadas, que não foi localizado inicialmente. Foi quando receberam outra ligação sobre o mesmo, que já se encontrava na vizinha de Brasiléia.

Continuando as buscas, se deslocaram para o Bairro Eldorado, na parte alta da cidade. Foi quando perceberam uma moto com as características e realizaram a abordagem. O condutor identificado pelas iniciais E. J. J.C., de 29 anos e nacionalidade boliviana, transitava em uma moto Honda/XRE, placa QWO 8B93.

O condutor não portava documentos da moto e na sequência, ao consultar no sistema nacional que havia uma restrição de roubo. Diante do fato, o homem foi algemado e conduzido à delegacia.

Foi levantado no Sistema Getran e Infoseg, para confirmar o roubo, que o registro do sinistro aconteceu no mês de março passado, sendo identificado o proprietário residente na capital, Rio Branco.

Fonte: O Alto Acre