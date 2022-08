Plano de Governo da Federação Brasil da Esperança no Acre será entregue até a próxima segunda-feira

- Publicidade -

A Federação Brasil da Esperança, composta pelos partido PT, PC do B e PV, emitiu nota nesta sexta-feira, 12, informando que seu Plano de Governo está em fase final de elaboração e será entregue até o prazo final de envio da Justiça Eleitoral, próxima segunda-feira, 15 de agosto.

A federação tem como candidatos ao governo do Acre Jorge Viana e Marcus Alexandre (PT), e ao Senado da República, a ex-vice-governadora Nazaré Araújo.

“Os compromissos de Jorge Viana e Marcus Alexandre são sérios e verdadeiros, por isso, elaborados com cuidado, competências e responsabilidade. Então, estão sendo organizados nas diretrizes de governo que apresentaremos no prazo da Justiça Eleitoral, sem preocupação com eventuais maldades de adversários”, declararam os partidos, por meio de nota emitida à imprensa.

Fonte: A Gazeta do Acre