Pizzaria se vinga e envia lixo para cliente após ‘Pix falso’; veja vídeo

Uma pizzaria localizada no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus, foi alvo de uma tentativa do golpe do “Pix Falso” no último domingo (31). Ao perceberem que se tratava de um crime, os funcionários da pizzaria resolveram se “vingar” do cliente de forma inusitada.

Uma das funcionárias do estabelecimento compartilhou nas redes sociais como foi descoberto o crime e a resposta da pizzaria. De acordo com as imagens, o falso cliente havia feito um pedido de dois combos, que incluíam: oito x-saladas, seis cachorros-quentes (kikões), uma batata frita especial e dois refrigerantes de 1,5L. O total deu R$ 164.

O suspeito enviou por meio do WhatsApp da pizzaria um print simulando o pagamento da conta. Em seguida, uma funcionária solicitou que ele enviasse o comprovante da trasnferência e foi quando o falso cliente cancelou o pedido. Os funcionários verificaram que não havia chegado nenhum valor no nome do cliente e perceberam que se tratava de um golpe.

Para se vingar da tentativa do golpe do “Pix falso”, a pizzaria decidiu enviar duas caixas de “pizza de lixo” para o suspeito. Um entregador do estabelecimento levou o pedido até a casa do golpista que ainda entrou em contato com a pizzaria para reclamar do que foi entregue.

Veja vídeo: