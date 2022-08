Pitbull é morto por policiais após entrar em casa e atacar outros cães

- Publicidade -

Um cachorro da raça pitbull foi morto por policiais militares na noite desta terça-feira (17) no Bairro Rancho Alegre ll, em Campo Grande, após invadir uma casa e atacar outros cães. Segundo relato da moradora da casa e dona dos cães atacados, o responsável pelo pitbull ainda não foi encontrado.

A moradora conta que tudo começou quando alguns vizinhos relataram que havia um pitbull solto na região e a PM já havia sido acionada. Pouco tempo depois, o cachorro apareceu na casa dela e começou a atacar seus cães. Em seguida, os policiais apareceram e, sem conseguir controlar o cão, desferiram tiros para contê-lo, que culminou na morte do animal.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais voltavam de uma outra ocorrência quando receberam o pedido de ajuda dos moradores. Após ronda chegaram a casa onde ele estava. ” (guarnição) adentrando no imóvel e para fins de resguardar a integridade física dos moradores ali presentes como pai, esposa, filhos e animal de estimação e bem como a integridade da guarnição, foi necessário a realização de disparo de arma de fogo, sendo que animal só parou a agressão após o terceiro disparo. O proprietário do imóvel, ainda tentou em vão antes da chegada da policial desferir golpes de facão contra o animal, mas não obtendo sucesso no cessar da agressão, vindo parar apenas após a intervenção da G.U”, diz trecho do boletim.

O caso foi registrado na Depac Cepol comom omissão de cautela.