PIS/Pasep 2021 será antecipado para todos os trabalhadores? Veja a previsão

Muitos brasileiros ficaram animados quando souberam que o PIS/Pasep seria repassado aos trabalhadores, ainda que usando o ano de 2020 como base. Ficaram mais ainda quando o dinheiro foi finalmente liberado! Todos que trabalharam 30 dias em 2020 e já tinham o primeiro registro há mais de cinco anos poderão sacar o dinheiro.

Mas podemos afirmar que o que mais chamou a atenção é que o ano base do pagamento foi 2020, não 2021 como se imaginava. Acontece é que, embora o saque do abono salarial sempre tem o ano anterior como base, uma das consequências dos anos de pandemia foi de que os saques do abono de 2019 e 2020 acabaram atrasando.

Isso, é claro, levanta a seguinte pergunta: e o abono de 2021? O que vai acontecer com esse dinheiro? Bem, inicialmente foi dito que a ideia é que as coisas sigam como estão no momento. Sendo assim, o ano base de 2021 ficará para ser pago no ano que vem enquanto que o ano base de 2022 ficará mais para frente.

No entanto há conversas que podem mudar o rumo dessa história. Uma ideia prevista é a de adiantar o pagamento do ano de 2021 ainda para 2022.

Não é a primeira vez que esse assunto é tratado no cenário político desse ano, porém o Governo Federal já havia apontado antes que, infelizmente, o Orçamento Anual não previa os pagamentos de mais de um abono em um único ano, o que tornou as coisas mais difíceis.

Charlesson Campos, do estado do Maranhão, ainda apresentou uma proposta de Ideia Legislativa que pedia para que o abono fosse pago no segundo semestre de 2022.

Para quem não sabe, uma Ideia Legislativa é um método que permite qualquer pessoa sugerir algo de importante para o Congresso Nacional; no entanto, para que ela siga adiante, é necessário que outras pessoas concordem também. So assim ela poderá ser analisada.

Essa ideia precisa de 20 mil apoiadores para chegar aos parlamentares e se tornar uma Sugestão Legislativa.

Atualmente ela conta com cerca de 8,6 mil apoiadores, mas precisa chegar ao número desejado até, no máximo, 14 de setembro. E se você ficou curioso ou gostou da proposta, pode fazer a sua parte por meio do portal e-cidadania.

Vale lembrar que o PIS/Pasep é um direito de todo trabalhador que está dentro das regras. De toda forma, é importante ressaltar que as pessoas que recebem o PIS vão poder pegar o dinheiro com Caixa Econômica Federal, mas quem recebe o Pasep deverá sacar os valores no Banco do Brasil.

O valor do abono pode chegar a um salário mínimo, mas só se a pessoa trabalhou durante todos os meses do ano base.

Fonte: Edital Concursos Brasil