Um jovem, de 26 anos, morreu após perder o controle de um parapente durante o voo, na tarde deste domingo (21/8), na Paraíba. O caso aconteceu no município de Alagoa Grande, na região do brejo, na Paraíba.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Alexandre Pereira Alves, sobrevoava a região de Vila Nova no momento do acidente. Ele morava em Campina Grande.

Fonte/ Portal metropole.com