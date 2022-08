- Publicidade -

Um piloto de paramotor morreu na tarde deste domingo (14/8) após cair na praia do Calhau, em São Luís, Maranhão. As informações são do portal G1.

A vítima foi identificada como Sandro Antonio Schons, empresário de 52 anos.

Um vídeo mostra o momento em que o piloto sobrevoa a praia, perde altitude e atinge o chão. Sandro chegou a receber os primeiros socorros no local do acidente e, em seguida, levado acordado para um hospital privado da capital. Entretanto, ele não resistiu.