PF realiza operação que investiga importação ilegal de produtos eletrônicos Ao todo, polícia cumpre 56 mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva

- Publicidade -

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 09 de agosto, a operação “Modo Avião” contra uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro e importação ilegal de produtos eletrônicos.

No total, a polícia cumpre 56 mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva nos estados do Ceará, Paraná e São Paulo.

Na operação, também houve o bloqueio de contas bancárias de pessoas e empresas usadas para lavagem de dinheiro. Cerca de 240 policiais e 60 agentes da Receita Federal estão nas ruas. Dezenas de produtos eletrônicos importados irregularmente foram apreendidos. O prejuízo é de R$ 428 milhões.

Os envolvidos neste caso vão responder pelos crimes de descaminho, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, com penas que atingem até 22 anos de prisão.

O nome “Modo Avião” faz referência a um comando utilizado para interromper as atividades de um celular. É o caso da operação desta terça, que busca parar com as atividades praticadas pela organização criminosa.

Fonte/ CNN BRASIL