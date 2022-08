PF apreende mais de 2 toneladas de drogas em operações neste sábado (20)

- Publicidade -

A Polícia Federal (PF) realizou neste sábado duas operações que resultaram na apreensão de mais de 2 toneladas de drogas no Ceará e no Rio de Janeiro.

No Ceará, a corporação apreendeu 1,2 tonelada de cocaína em um barco que estava em um pesqueiro em águas internacionais. O comandante da embarcação e outras cinco pessoas foram presas. Segundo a PF, foi a maior apreensão no estado.

A polícia informa ainda que também foram apreendidos celulares, equipamentos e documentos. A droga estava escondida no porão da embarcação, que seguiria para a Europa.

De acordo com as investigações, o barco passou alguns dias ancorado no Cais Pesqueiro do Mucuripe, em Fortaleza (CE), e na última semana partiu com documentos incompletos e com o mecanismo de rastreamento obrigatório desligado, o que levantou suspeitas e permitiu a abordagem dos policiais.

Rio de Janeiro

Também na madrugada deste sábado, a PF prendeu um homem que transportava quase uma tonelada de maconha na Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo e Rio. A carga, de 890 quilos, estava na cabine da carreta dirigida pelo homem, de 40 anos. Ele foi preso em flagrante.

Segundo a assessoria de imprensa da Superintendência da PF no Rio, policiais federais da Delegacia de Repressão às Drogas (DRE) abordaram o suspeito em um posto de combustíveis às margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia, na porção fluminense do Vale do Paraíba.

A carga foi apreendida e levada para a sede da Superintendência da PF no Rio, na Praça Mauá, no Centro da capital fluminense. O preso em flagrante também foi levado para lá. Conforme a PF, a pena para o crime de tráfico de drogas, pelo qual o homem foi preso em flagrante, pode chegar a 15 anos de prisão.

Fonte/ Jornal O Estadão