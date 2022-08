Petrobras reduz R$ 0,22 no preço do litro de diesel vendido às distribuidoras

- Publicidade -

A Petrobras anunciou redução de R$ 0,22 no preço médio do litro de diesel vendido às distribuidoras, nesta quinta-feira (11/8). A partir de amanhã, o valor passará de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro. O preço final aos consumidores deve baixar R$ 0,20 considerando a mistura comercializada composta por 90% de diesel A e 10% de biodiesel.

Essa é a segunda redução no diesel em agosto, a primeira ocorreu no dia último 5. À época, a Petrobras retirou R$ 0,20 no valor das refinarias. Tanto no início do mês quanto agora o preço de outros combustíveis não foram alterados.

Fatores eleitorais

Desde o início deste ano, o preço dos combustíveis tem pautado a agenda política do país. Em junho, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou a lei que fixa a alíquota máxima do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre bens essenciais, o que inclui os combustíveis, entre 17% e 18%. A ação reduziu de imediato o preço médio do litro dos combustíveis no país.

“É coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, disse a empresa em nota.

Há uma parcela da população que atribui fatores eleitorais às medidas de diminuição do valor dos combustíveis. No entanto, segundo a petroleira, as reduções acompanham a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel.