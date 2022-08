Petrobras anuncia redução do preço do diesel

- Publicidade -

O óleo diesel passará a custar R$ 5,41 nas refinarias a partir desta sexta-feira (5), segundo anúncio feito pela Petrobras na manhã de hoje.

A redução de R$ 0,20, equivalente a 3,56% sobre o preço atual, é a primeira, desde maio do ano passado, e deve ser repassada aos consumidores.

A decisão da diretoria da estatal presidida pelo ex-secretário do Ministério da Economia, Caio Caio Mario Paes de Andrade, reflete a queda nos preços do barril do petróleo no mercado internacional, de cerca de 21% nos dois últimos meses, mantendo-se, portanto, a política de paridade.

A boa notícia era aguardada principalmente pelos caminhoneiros, importante base de apoio do presidente Jair Bolsonaro e categoria considerada estratégica em ano de disputa eleitoral.