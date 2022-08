Petecão e João Tota inaugura comitês em vários municípios

- Publicidade -

Os municípios das regiões do Vale do Juruá e Tarauacá / Envira estão com os comitês de campanha funcionando a pleno vapor na distribuição de material de campanha e propaganda eleitoral do candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD). Ao longo desta semana, a coligação “Com a Força do Povo”, inaugurou comitês em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Tarauacá e Feijó.

Mostrando a boa organização de campanha e o poder de articulação política de Sérgio Petecão, os eventos de inauguração dos espaços foram marcados por um grande público e, principalmente, pela alegria e animação da militância que está indo às ruas levar a mensagem de um Acre melhor com Sérgio Petecão à frente do governo.

A chapa é encabeçada por Petecão ao governo, vice João Tota Filho (PSD) e Vanda Milani (Pros) ao Senado.

Tota explica que a chapa se preparou para lançar uma candidatura organizada. “O PSD está organizando em todo o estado. O povo do Acre já abraçou este projeto. Vamos vencer a eleição!”, disse o candidato a vice-governador que está concentrado suas agendas nos municípios do Juruá, sua região de origem.

A coligação “Com a Força do Povo” é composta pelos partidos PSD, Pros, PTB e Avante. As chapas proporcionais contam com 57 candidatos a deputado estadual e 9 candidatos a deputado federal. “Estou muito feliz, é gratificante estar em um município como Tarauacá, como estivemos lá em Cruzeiro do Sul e também em Mâncio Lima. Ver tanta gente reunida em prol de um bem maior para o Acre é gratificante. Tudo isso é fruto de um trabalho de todos os envolvidos”, comemora Petecão.

Até domingo, Petecão e sua comitiva permanecem no interior do estado. Nesta quinta-feira ele participa da inauguração do comitê de campanha no município de Feijó. Na sexta-feira, será a vez de Manoel Urbano e Sena Madureira; no Sábado, a comitiva estará em Brasiléia. Além de inaugurar comitês nessas cidades, o candidato se reunirá com lideranças políticas locais e fará campanha corpo a corpo nas ruas.

Assessoria