Pesquisa eleitoral BTG/FSB 2022: Lula abre mais 4 pontos de vantagem sobre Bolsonaro

O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abriu mais quatro pontos de vantagem em relação a Jair Bolsonaro (PL) na nova pesquisa PoderData, divulgada pela FSB Comunicação nesta segunda-feira (15). Segundo o levantamento, o petista tem 45% das intenções de voto contra 34% do atual presidente.

O último levantamento foi feito há uma semana, havia mostrado que Lula tinha 41% das intenções de voto e Bolsonaro, 34%. A diferença que era de 7 ´pontos percentuais subiu para 11.

Para os resultados divulgados hoje, a pesquisa fez 2 mil entrevistas entre os dias 12 e 14 de agosto de 2022. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-00603/2022. A confiança é de 95% e o levantamento foi pago pelo banco BTG Pactual.

Os dois candidatos são seguidos por Ciro Gomes (PDT), com 8% das intenções de voto, e Simone Tebet (MDB), com 2%. Os demais candidatos – Pablo Marçal (Pros), José Maria Eymael (DC), Felipe D’Ávila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) – não marcaram pontos.

Já os indecisos são 2%, enquanto brancos e nulos são 1% e aqueles que responderam nenhum candidato, 5%.

Cenários de 2º turno

Em um eventual 2º turno entre Lula e Bolsonaro, o petista ganharia o pleito com 53% dos votos, contra 38% do atual mandatário. Lula também venceria Ciro, por 50% a 29%, e Tebet, com 54% a 26%.

Em um segundo turno entre Bolsonaro e Ciro, o segundo venceria com 47% dos votos, contra 39% do atual ocupante do Planalto. Já contra Tebet ele venceria, com 42% contra 40%.

Qual a data das Eleições 2022?

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 2 de outubro, um domingo. Já o segundo turno – caso necessário, será disputado no dia 30 de outubro, também um domingo.

Veja a ordem de escolha na urna eletrônica nas Eleições 2022

Deputado federal (quatro dígitos) Deputado estadual (cinco dígitos) Senador (três dígitos) Governador (dois dígitos) Presidente da República (dois dígitos)

Fonte/ CNNBRASIL