Pesquisa eleitoral 2022: A queda de LULA encurta a distância para Bolsonaro, segundo FSB/BTG

A nova pesquisa da FSB e BTG Pactual revelou, nesta segunda-feira (29), uma pequena queda na distância entre os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). A diminuição se deu pela queda de 45% para 43% das intenções de voto no petista desde o último levantamento, a variação, no entanto, está dentro da margem de erro.

Bolsonaro manteve os mesmos 36% da última pesquisa, divulgada em 22 de agosto. Assim, a diferença entre os adversários é de apenas sete pontos percentuais. Esse resultado se trata do cenário estimulado, que é quando os pesquisadores apresentam uma lista de candidatos aos entrevistados.

A pesquisa, no entanto, não representa o impacto dos presidenciáveis no primeiro debate presidencial do ano, realizado pela TV Bandeirantes, UOL, Folha de S. Paulo e TV Cultura neste domingo (28), pois foi realizada entre os dias 26 e 28 de agosto de 2022.

Foram entrevistadas 2 mil pessoas. A margem de erro é de 2% e a confiança da pesquisa é de 95%.

Os demais candidatos seguem bastante atrás. O terceiro lugar é de Ciro Gomes (PDT), com 9%, seguidop por Simone Tebet (MDB), com 4%. Os demais somam 2% e indecisos são 3%.

Pesquisas eleitorais, como saber em quais posso confiar?

Em meio a essa diversidade de levantamentos existentes no Brasil, muitos eleitores não sabem em quais resultados acreditar.

No primeiro dia do ano passou a ser obrigatório o registro junto à Justiça Eleitoral de qualquer pesquisa pública relacionada às eleições. Porém, se uma pesquisa está registrada não necessariamente significa que ela será confiável, isso porque não há nenhum tipo de fiscalização prévia sobre a metodologia desses levantamentos.

Atualmente, a confiabilidade das pesquisas é garantida no Brasil por meio da transparência. Nome do contratante, valor cobrado pela pesquisa, origem dos recursos investidos, metodologia, período de realização, sistema de fiscalização da coleta de dados e questionário aplicado são algumas das informações que devem ser cadastradas junto à Justiça Eleitoral, tornando as pesquisas passíveis de contestação, caso qualquer irregularidade seja encontrada posteriormente.

Para identificar os atributos que mais merecem atenção nas pesquisas eleitorais, a reportagem do Yahoo! Notícias conversou com alguns especialistas no assunto e separou uma lista com os pontos mais importantes.

Qual a data das Eleições 2022?

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 2 de outubro, um domingo. Já o segundo turno, caso necessário, será disputado no dia 30 de outubro, também um domingo.

Veja a ordem de escolha na urna eletrônica nas Eleições 2022

Deputado federal (quatro dígitos) Deputado estadual (cinco dígitos) Senador (três dígitos) Governador (dois dígitos) Presidente da República (dois dígitos

Fonte/ Portal Yahoo.com