Pescadores fisgam peixe Jaú de 90kg enquanto ele estava engasgado com Pacu

Sem ‘história de pescador por hoje’, pois durante a pescaria no dia de folga, no último domingo (28), com os amigos o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar de Coxim, tenente-coronel Mauro Cesar Sales Ormay, pescou dois peixes em uma fisgada, e não por menos, mas um jaú de aproximadamente 90 kg que acabou ‘engasgado’ com um pacu, no Rio Taquari.

Para o comandante o fato é inédito e inesquecível. “Precisou de cinco homens para tirar ele do rio para colocar no barco. Eu peguei foi o pacu, ele [jaú] foi comer ele e ficou engasgado. Medimos ele, tinha 1,050 metros. Pesco a muito tempo, mas essa vai ficar para história. Nós devolvemos ele depois para água para continuar seu curso na natureza”.

Confira o vídeo: