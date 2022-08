Pescador fisga peixe de 80 kg e 1,75 m de comprimento na Austrália

- Publicidade -

Um pescador compartilhou nas redes sociais a foto de um peixe gigante de 80 kg e 1,75 m de comprimento puxado por ele em Brisbane, capital de Queensland na Austrália, neste fim de semana. A pesca foi feita com uma linha de 30 libras projetada para lidar com uma captura de 14 kg. A publicação surpreendeu os seguidores na internet.

O peixe gigante é um garoupa, que normalmente reside em profundidades oceânicas entre 250 m e 600 m, com o maior registrado em um tamanho de 200 cm de comprimento e atingido 100 kg. A espécie tem uma distribuição mundial, em áreas como os EUA é conhecida como “naufrágio do Atlântico”.

O pescador jogou a linha a cerca de 40 km de Point Lookout, no norte da Ilha Stradbroke Island, no último final de semana. Na Austrália, é geralmente encontrado na costa da matade inferior do país.

As repercussões nas redes, foram divididas entre os que de defenderam e os que discordaram do ato do pescador:

“Uma captura digna, deve ter sido uma luta para entrar no barco”, disse um.

Outros discordaram dizendo que o peixe era ‘magnífico’ e foi uma pena que tenha sido capturado:

“Por favor, me diga que foi solto, provavelmente é mais velho que o pescador que o pegou e agora é apenas um troféu”, comentou outra pessoa.

“Coitado, espero que tenha sido solto”, concordou outro. “Não sou ativista, mas isso é triste”, acrescentou um terceiro.

Em defesa do pescador, outros pescadores apontaram que “obviamente não estava mirando naquele peixe” considerando a força da linha que estava sendo usada. Outro argumentou que era a “melhor linha de 30 libras do mundo” por aguentar.

Alguns comentaristas apontaram que, infelizmente, o peixe provavelmente não teria sobrevivido ao ser solto porque “um peixe dessas profundidades, se for entre 10 cm ou 1 m, sofrem barotrauma. A rápida mudança na pressão faz com que os gases no corpo do peixe se expandam, o que é mortal”, explicou um deles.

Embora o peixe, garoupa de Queensland, surpreenda no tamanho, a captura é ilegal.

