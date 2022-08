PERIGO: “Pé na cova” tenta matar outro a golpes de faca

- Publicidade -

O crime aconteceu na noite deste domingo, 14, na rua Epaminondas Jácome, no centro de Rio Branco, a capital do Acre, na região conhecida por cracolândia, próximo às margens do rio Acre, no bairro Cadeia Velha.

Um homem em situação de rua conhecido apenas pelo apelido de “doido” foi agredido a golpe de faca na região do pescoço durante uma discussão com outro morador de rua conhecido por “pé na cova”.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU socorreu a vítima que foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento- UPA da Sobral.

A motivação para a discussão que avançou para tentativa de homicídio, segundo informações teria sido por causa de uma garrafa de cachaça “buchudinha”. Apesar do envio de uma viatura de suporte avançado, o ferimento foi artificial, não sendo necessário encaminhamento para o Pronto Socorro e a vítima foi conduzido para UPA.