Perigo constante: homem em situação de rua é impedido por vigilantes de invadir Pronto Socorro da Capital

Para quem frequenta a região central de Rio Branco- Ac diariamente, principalmente nas proximidades do Pronto Socorro de Rio Branco durante a noite, fica impossível seguir viagem em segurança.

Na madrugada desta Sexta-feira (19) um morador de rua tentou adentrar as dependências do hospital de pose de uma faca envolto na cintura.

Os vigilantes que fazem a segurança diariamente do hospital, perceberam a atitude suspeita do homem e foram de encontro do mesmo na tentativa de questionar o que ele queria, mas, ao perceber os agentes se aproximando o homem correu e de imediato os seguranças interceptaram antes que o mesmo conseguisse sair de dentro do estacionamento do pronto socorro.

Imobilizado, os vigilantes fizeram revista no homem e de pose dele encontraram uma faca, segundo os vigilantes, é de praxe este morador de rua andar armado na tentativa de assaltar alguma vítima em potencial.

Não se sabe o que o homem pretendia fazer dentro das dependências do pronto socorro armado de uma faca, segundo os vigilantes, é pouco provável que o mesmo fosse procurar atendimento médico.

Minutos antes do fato acontecer, uma servidora relatou que na noite anterior estava esperando um carro de aplicativo, quando teve seu celular tomado de suas mãos por um morador de rua que fica rondando o pronto-socorro todos os dias.