Perda milionária do Rapper Drake após derrota de José Aldo

- Publicidade -

O lutador José Aldo foi derrotado no último sábado no UFC 278, nos Estados Unidos, contra Merab Dvalishvili. Quem não gostou nada da derrota do brasileiro foi o rapper Drake, que havia apostado 239 mil dólares (cerca de R$ 1,2 milhão) na vitória de Aldo.

Drake publicou o valor da apostas nas redes sociais há dois dias e em caso de vitória de Aldo, o rapper ganharia mais de R$ 2,6 milhões. No entanto, o brasileiro foi derrotado e o músico perdeu todo o valor apostado.



Apesar das sequência de três vitórias, Aldo não foi páreo para o gerogiano Merab Dvalishvili, que é atualmente o sexto no ranking mundial. O adversário foi melhor em todos os rounds e venceu por decisão unânime da arbitragem.



Aos 35 anos, José Aldo é um dos principais nomes do Brasil na história do UFC. Ao todo, o brasileiro somou 31 vitórias em 38 lutas e foi campeão do peso pena duas vezes.

Fonte/ Portal LANCE