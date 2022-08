”Peguei o Acre em cenário de guerra”, diz Gladson Cameli ao falar da redução de homicídios e aumento de efetivo policial

- Publicidade -

A maior redução de homicídios do país é uma conquista do governo Gladson Cameli, que retirou o Acre da condição de Estado mais violento do Brasil. A queda histórica de 38%, em 2021, quando comparada ao ano anterior, é resultado dos investimentos feitos para fortalecer as políticas de segurança do povo acreano.

“Peguei o Acre num verdadeiro cenário de guerra. Era preciso fazer um trabalho de comprometimento com a população. Foi quando estabelecemos a meta de combater de forma dura a crimilidade e estamos vencendo essa guerra”, destacou Cameli.

Uma das ações imediatas da atual gestão foi reestruturar o espaço físico das unidades policiais. Somente em obras, foram aplicados mais de R$ 10 milhões de recursos próprios em reformas e melhorias de delegacias, na construção do moderno Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Juruá e de Centros Integrados de Segurança Pública (Cisp) no interior. O alto investimento trouxe condições dignas de trabalho aos policiais e tratamento mais humano à população.

O efetivo das polícias deu um salto no governo Cameli. Entre policiais penais, civis e militares foram efetuadas mais de 1000 contratações. O grande contingente de novos agentes nas ruas reforçou o combate enérgico à crimilidade e à violência em todo o Estado.

Destaque para a criação do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), que proporcionou um enfrentamento ao narcotráfico jamais visto na história do Acre. A iniciativa já contabiliza mais R$ 41 milhões em apreensões de entorpecentes e produtos contrabandeados.

A renovação da frota, com a compra e entrega de 700 novos veículos, e a aquisição de moderno armamento foram outras apostas do governo Cameli. As ações fortaleceram a segurança pública e contribuíram para uma polícia mais atuante no Acre.

O governo Gladson também realizou concurso público para a Segurança Pública. Quase 600 vagas efetivas foram abertas com os certames para o Instituto Socieducativo (ISE) e Corpo de Bombeiros do Acre.

Assessoria