Patrulha Maria da Penha do Acre ganha selo Nacional de Práticas Inovadoras

Em meio ao enfrentamento à violência doméstica e familiar no estado do Acre, a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Acre (PMAC) tem se destacado no cenário nacional e conquistado seu lugar de destaque. Em meio a 58 projetos, a unidade foi uma das oito selecionadas para ganhar o selo Nacional de Práticas Inovadoras, em setembro, na capital Paulista.

O programa Inovador foi inscrito no Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), que todo ano premia e reconhece as boas práticas na gestão pública, que possuem potencial de realizar a transformação dos cenários de vulnerabilidade e violência. A entrega do Selo FNSP ocorrerá durante a 16ª edição do Encontro Anual na Escla de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.

Com o projeto “Patrulha Itinerante”, que consiste em uma unidade móvel do programa, que leva às comunidades da capital e do interior do Estado, os atendimentos da Patrulha Maria da Penha, a unidade foi uma das selecionadas. Para a escolha do bairro que será atendido é feito um trabalho da Análise Criminal, que por meio das ligações 190, verificam os bairros com maiores índices de violência doméstica, e então uma equipe do programa se desloca com todo seu aparato a comunidade, que desde seu início, em setembro de 2021, já atendeu 1.850 mulheres.

A frente do Comando da Patrulha Maria da Penha desde sua fundação, em 17 de setembro de 2019, a tenente-coronel Alexsandra Rocha, destaca importância da premiação. “Única Polícia que tem esse modelo itinerante é a do Acre, então é um projeto inovador, em que levamos o ônibus adaptado as comunidades, e oferecemos atendimentos jurídico, psicológico, para atender as mulheres que passam pelo local. Também falamos sobre os ciclos da violências, os tipos, as medidas protetivas e a rede de proteção”, enfatizou a comandante.

Assessoria de Comunicação da PMAC