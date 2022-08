Pastor é preso por estupro de vulnerável em centro de apoio psicológico

A prisão preventiva do homem que também atuava como jardineiro foi decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul e o mandado cumprido nessa terça-feira (16), por policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). O suspeito foi preso ao chegar na empresa onde trabalhava, ocasião em que assinaria a rescisão trabalhista.

Em depoimento, ele negou ter praticado qualquer abuso e disse que não manteve nenhum contato físico com a criança, que na época do crime tinha 10 anos. Sobre ter fugido após a chegada da polícia, quando o caso foi denunciado, ele alegou ter ficado assustado com as acusações.