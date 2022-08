Pastor é preso por estupro ao ser acusado de assediar menino de 11 anos em centro de apoio

- Publicidade -

No Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil de Campo Grande acabou prendendo um pastor ao se tornar suspeito de abusar sexualmente de um menino de 11 anos no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), este localizado no bairro Monte Castelo. De acordo com denúncia, o homem teria perseguido e passado a mão pelo corpo da criança.

A prisão preventiva do suspeito, o qual também trabalhava como jardineiro, foi decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul e o mandado cumprido nessa terça-feira, 16, por policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). O homem envolvido no crime foi sentenciado assim que chegou na empresa onde trabalhava, ocasião em que ele assinaria a rescisão trabalhista.

Em depoimento, ele acabou negando ter realizado qualquer abuso contra o menino e relatou que não manteve nenhum contato físico com o mais novo, este que na época do crime tinha somente 10 anos. Sobre ter fugido após a chegada da polícia, assim que o caso foi denunciado, também alegou ter ficado assustado com as acusações.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai do menino denunciou o abuso um dia depois do crime, quando o filho ficou muito irritado e contou sobre a situação. Quando questionado, o mais novo relatou que um funcionário da unidade de atendimento o teria encurralado dentro do jardim do local e passado a mão pelo seu corpo.

Funcionários do CAPS contaram que o homem frequentemente era visto perto de crianças em situações consideradas suspeitas, razão pela qual já tinham chamado a atenção sobre tal comportamento. O caso segue em investigação e policiais tentam desvendar se outras vítimas existem.