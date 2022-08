Passageiro é procurado por motorista de app após se “cagar” durante corrida

- Publicidade -

No último domingo (21), um perfil nas redes sociais publicou um pedido de ajuda um tanto quanto inusitado envolvendo um passageiro e um motorista de aplicativo após uma corrida realizada na capital amazonense.

Um homem identificado como Lucas Gonzaga está sendo procurado nas redes sociais após soltar uma diarreia (fezes em estado líquido), no banco do carro de um motorista de aplicativo. Conforme a publicação, após deixar o “presente” no carro, o homem saiu como se nada tivesse acontecido.

De acordo com informações, não seria a primeira vez que Lucas “caga” no carro dos outros e sai com a maior naturalidade do mundo. Procurado pelo motorista de aplicativo para pagar a lavagem interna (que custa em média R$200), o homem simplesmente desapareceu.