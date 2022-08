Passageiro com mandado de prisão em aberto é preso pela PRF no Acre

- Publicidade -

A Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização de trânsito no km 115 da BR 364, prendeu um homem com mandado de prisão em aberto, na manhã de hoje.

Os policiais rodoviários federais abordaram um veículo ocupado por duas pessoas – um condutor e um passageiro, que não possuía nenhum documento de identificação no momento da abordagem. Os policiais verificaram os dados informados pelo segundo e encontraram um mandado de prisão emitido em 2021 pelos crimes de roubo, furto e tráfico de drogas, no município do Senador Guiomard/AC.

O passageiro foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Rio Branco/AC.

PRF AC