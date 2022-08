- Publicidade -

Mesmo sendo a principal aposta do PL do Rio de Janeiro para a Câmara dos Deputados, o vereador Gabriel Monteiro, réu por importunação sexual, não será, de maneira alguma, ligado a Jair Bolsonaro na campanha eleitoral.

Dentro do PL do RJ, a avaliação é que Monteiro será um grande puxador de votos por si só e que não há necessidade de aliá-lo à imagem do presidente.

A decisão é, também, uma forma de preservar Bolsonaro, que, segundo a avaliação da campanha, não deve ter sua imagem aliada à de Monteiro, que, além de ser réu na Justiça, é acusado pelo Conselho de Ética de Câmara do Rio de filmar relações sexuais com uma menor de idade.