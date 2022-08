‘Parece leite, mas não é’: como crise ‘empobreceu’ a fórmula dos produtos lácteos do Brasil

A união desses fatores fez com que o leite (e os produtos lácteos no geral) se transformassem nos “vilões da inflação” durante os últimos meses.

De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA), o leite longa vida acumula uma alta de 57% no ano.

Outros itens também registraram uma subida considerável. Apenas em julho, houve um aumento de 19% no leite condensado, 17% na manteiga, 16% no queijo e 14% no requeijão.

62% em dois anos Com isso, muitas fazendas se desfizeram de parte do rebanho — o que ajuda a explicar a escassez de matéria-prima agora. Fonte: Embrapa

Hora do plano B

Com menos matéria-prima no mercado e um preço cada vez mais elevado, a estratégia da indústria foi substituir uma parte do leite que ia nas formulações originais dos produtos lácteos.

Uma porção desse ingrediente, então, foi trocada pelo soro do leite, um composto que “sobra” e antigamente era descartado durante a fabricação de queijos.

Para ter ideia, a produção de um quilo de queijo gera cerca de oito litros de soro, em média.

E vale destacar que esse soro, apesar de trazer menos nutrientes, não faz mal à saúde e pode ser consumido.

“O soro, porém, tem uma base sólida muito menor do que o leite. Essencialmente, ele é água, com um teor menor de proteínas e carboidratos. E isso muda a composição do produto final para algo pior do ponto de vista nutricional”, diz Claro.

Porém, muitas vezes essa troca simples de leite por soro de leite não é suficiente para manter o aspecto sensorial daquele alimento — afinal, o soro traz menos proteínas e gorduras que o leite “inteiro”, como você confere na tabela a seguir.

Os nutrientes que aparecem em cada bebida Os valores apresentados a seguir são relativos a um copo de 200 mililitros e podem ser maiores ou menores, a depender de cada marca.

Para garantir que o produto “alternativo” fique mais parecido com o original, as empresas acrescentam em leites condensados, requeijões e bebidas lácteas no geral alguns ingredientes complementares, que dão consistência e sabor, como o amido, a gordura vegetal e o açúcar.

“Falamos aqui de compostos que barateiam o custo daquele alimento”, resume a nutricionista Carolina Grehs, cofundadora do Desrotulando, um aplicativo que analisa e dá notas aos alimentos vendidos nos supermercados de acordo com uma série de critérios relacionados à saúde.

Em alguns casos, a adição desses compostos não é suficiente e as empresas precisam acrescentar outros compostos químicos, como emulsificantes, adoçantes e aromatizantes.

Gato por lebre?

Por um lado, essa estratégia não traz nada de errado do ponto de vista legal e regulatório. “Esses alimentos não são exatamente uma novidade e têm nomes e regras bem definidos na legislação”, esclarece Grehs.

“A indústria está cumprindo o seu papel ao lançar produtos que atendem às demandas da população”, opina Siqueira.

“As empresas lidam com a escassez de matéria-prima, mas tentam oferecer alternativas ao consumidor”, defende a pesquisadora da Embrapa Gado de Leite.

Por outro, os especialistas criticam a falta de clareza na comunicação de muitos desses novos produtos — muitas vezes, a embalagem é tão parecida à original que o consumidor nem percebe que está comprando algo diferente daquilo que esperava.

“Há casos em que as bebidas lácteas são colocadas nas mesmas gôndolas do leite. E o rótulo delas traz um copo com líquido branco e outros elementos gráficos que remetem ao leite de verdade”, observa Grehs.