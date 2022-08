Para receber o MICROCRÉDITO é necessário atualizar o app do Caixa Tem? Entenda!

- Publicidade -

A possibilidade de solicitar o microcrédito através do Caixa Tem vem chamando a atenção de muitos brasileiros que, em vista do cenário econômico atual, necessitam de dinheiro extra. Pensar que há uma chance a mais de utilizar uma quantia para investir e ter retorno, atualmente, chama atenção de pessoas que necessitam pagar as contas no final do mês e seguem apertadas.