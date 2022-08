- Publicidade -

Alcides (Juliano Cazarré) está planejando ao lado de Muda (Bella Campos) se vingar de Tenório (Murilo Benício) em Pantanal. Eles desejam se vingar do grileiro por ter causado a morte de seus pais no remake assinado por Bruno Luperi. Porém, Velho do Rio (Osmar Prado) irá atrapalhar os planos dos forasteiros.