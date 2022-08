“Pantanal”: Após morte de onça, Juma descobre Maria Marruá reencarnou em outro ser

- Publicidade -

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, Juma (Alanis Guillen) passará por um segundo luto pela mãe, Maria Marruá (Juliana Paes), após a onça em que ela reencarnou ser baleada e morta Renato (Gabriel Santana), filho de Tenório (Murilo Benício). No entanto, Velho do Rio (Osmar Prado) dará esperança à jovem, dizendo que ela deve reencontrar a mãe em breve.

Ao retornar da viagem com Jove (Jesuíta Barbosa) a Campo Grande, Juma encontrará o Velho do Rio em sua tapera, que dirá a ela que a criança em sua barriga será uma menina. Chocada, ela questionará a entidade, que confirmará estar dizendo a verdade.

Em seguida, ela perguntará sobre a onça Marruá, já que não a ouvia há algum tempo, e teme ter perdido a mãe novamente ao saber da morte: “Não, Juma, não era sua mãe, não. Quando mataram a pintada, a tua mãe não tava mais nela”, responderá o Velho.

Intrigada, Juma questionará onde a mãe estaria, mas a entidade não revelará a verdade: “Pra certas perguntas, não existe resposta. Mas ocê cuide bem dessa oncinha que ocê tá trazendo na sua barriga”, dirá, antes de ir embora, deixando a jovem na dúvida e questionando se voltará a encontrar a mãe na filha que leva na barriga.

Maria Bruaca e Juma formam “ship” surpreendente

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Juma (Alanis Guillen) passaram anos morando a poucos metros uma da outra, mas nunca haviam se conhecido em “Pantanal“. Com o desenrolar da trama da novela, as duas personagens acabaram se aproximando de uma forma que ninguém imaginaria. Hoje morando juntas, o público adotou o ‘ship’ inesperado entre Juma e Bruaca, e já torce pela amizade improvável entre a menina-onça e a dona de casa.

Juma e Bruaca foram morar juntas após a dona de casa ser descoberta por Tenório na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Com medo pela vida da amada, Alcides colocou Bruaca para morar com Juma. Inicialmente, a jovem resistiu, mas acabou se dando bem com a nova amiga. Em uma cena que emocionou o público, as duas falaram sobre solidão e começaram a ganhar a confiança uma da outra.

Fonte/ Portal Yahoo.com