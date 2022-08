Pando em alerta após morte de uma pessoa por raiva humana

- Publicidade -

Na localidade Santa Lucia há dois casos suspeitos de raiva selvagem. Foram atacadas por macacos. O estado de Pando está em alerta e iniciou a vacinação em massa nesta sexta-feira, dia 19.

O departamento de Pando está em alerta sanitário após a confirmação da morte do primeiro caso de raiva humana no departamento. O diretor do Serviço Departamental de Saúde (Sedes) Pando, Danny Hugo Mendoza, em contato com a Rádio DEBER, confirmou o falecimento do paciente, ocorrido na manhã desta quarta-feira, dia 17.

De acordo com Mendoza, o paciente afetado de 52 anos, teve cirrose, esteve internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Roberto Galindo. Esteve em coma 21 dias com previsão reservada. Este caso foi detectado em um bairro da cidade de Cobija, onde morava a pessoa em situação de rua e acredita-se que foi mordido por morcego.

Nesta sexta-feira, 19, o Sedes de Pando irá levar adiante uma campanha de vacinação contra a raiva. As doses estarão disponíveis nos postos de saúde.

Na área rural, na localidade de Santa Lúcia (município Bella Flor), também estão sob observação dois possíveis casos de raiva selvagem, sabendo que foram atacadas por macacos.

O responsável pela Epidemiologia do Sedes, Cristian Soruco, informou que ambos os pacientes receberam o esquema de vacinação contra a doença e que as 12 pessoas que também foram atacadas por animais selvagens estão em tratamento médico.

Fonte: Acre ao Vivo