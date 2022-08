Palavras podem resultar em banimento no WhatsApp; saiba quais são para evitá-las

- Publicidade -

O WhatsApp sempre quer manter os seus usuários em segurança. Pensando nisso, o mensageiro possui uma inteligência artificial que pode banir a conta de uma pessoa caso mencione palavras de cunho malicioso. O recurso foi criado a partir de reclamações de usuários que sofrem ameaças.

No entanto, o banimento pode acontecer sem que a pessoa tenha tido uma intenção maldosa. Sendo assim, é necessário estar sempre atento aos conceitos que podem levar a esse fim. Basta evitá-los e respeitar as regras propostas.

Afinal, quais termos devem ser evitados no WhatsApp para não ter a conta suspensa?

Em primeiro lugar, é importante evitar xingamentos, tons de ameaça e qualquer tipo de preconceito. Mesmo que seja brincadeira, a inteligência artificial do WhatsApp verá a ação como maliciosa, então, reconsidere certas medidas de comunicação.

Nos grupos, por exemplo, caso um integrante se sinta ofendido, é possível denunciar a mensagem que tenha a capacidade de suspender a conta temporariamente. Alguns termos ligados ao banimento são: ‘’abuso sexual’’ e ‘’pornografia’’.

Ou seja, a funcionalidade do WhatsApp ajuda a evitar que a internet se torne um espaço em que pessoas inocentes sofram com a propagação de ideias e atitudes de má fé. Lembrando que a recuperação da conta depende da avaliação do usuário, após alguns dias de apuração.

Como recuperar uma conta bloqueada no WhatsApp?

O WhatsApp disponibiliza a confirmação de duas etapas para proteger ainda mais a conta no aplicativo. Embora os dados sejam protegidos com criptografia, recorrentemente criminosos conseguem invadir e clonar a conta.

Porém, quando isso acontece o sistema do mensageiro realiza um procedimento de bloqueio da conta simultaneamente. Assim, os criminosos não conseguem acessar as informações do usuário.

Sendo assim, para recuperar a conta ‘roubada’, é necessário entrar no WhatsApp com o número de telefone e verificar o usuário com uma chave de acesso com seis dígitos, recebida por SMS.

Feito isto, o invasor que estiver usando a conta será desconectado imediatamente, uma vez que o código extra de segurança indica o verdadeiro dono da conta.

Vale ressaltar que o WhatsApp fica bloqueado durante 12h. Após esse período, a conta pode ser usada novamente.

Fonte: Notícias Concursos