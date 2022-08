Pai faz andador para bebê com canos de PVC, não tinha dinheiro para comprar um

- Publicidade -

O gesto do pai foi aplaudido nas redes sociais, onde os usuários destacaram sua criatividade e sua capacidade de transformar objetos do cotidiano em algo tão útil quanto um andador.Veja vídeo.

Reprodução Tiktok

Pais e mães sempre serão os primeiros a ajudar seus filhos quando eles precisarem de alguma coisa e, caso não tenham dinheiro, sempre conseguirão dar aos filhos o que eles precisam. E nada melhor do que fazê-lo com amor, carinho e também muita criatividade.

É o caso de um pai que viralizou no TikTok após mostrar um vídeo de um andador que ele mesmo construiu com latas de leite e canos de PVC.

De acordo com informações do SDP Noticias, a usuária Mayrla Faria, que supostamente é a mãe do bebê, carregou um vídeo onde a garotinha podia ser vista andando alegremente graças ao seu andador que foi construído em casa.

Apenas alguns tubos de PVC e alguns jarros de leite permitiram criar o andador, um objeto que pode ser muito caro no mercado e para o qual essa família não tinha capacidade financeira para comprar.

No entanto, como este pai queria acima de tudo fazer a sua filha feliz, decidiu pôr mãos à obra e fazer um andador caseiro.

Além disso, o pai do bebê parece muito talentoso, pois no registro pode-se ver que a esteira caseira é muito firme. A garotinha, chamada Ana, pode se movimentar com facilidade e sem problemas pelo pátio de sua casa.

O vídeo rapidamente se tornou viral e centenas de usuários parabenizaram o pai da menor por sua criatividade, habilidade e talento em transformar objetos tão básicos e cotidianos, como canos de PVC e jarras de leite, em um objeto tão útil quanto os andadores.