Pai é suspeito de matar a própria filha, após uma briga por faxina

- Publicidade -

Uma mulher de 20 anos morreu após brigar com o irmão por conta de uma faxina no município de Uiraúna, no Sertão da Paraíba, na noite do último sábado (20). A jovem, identificada como Michelle Macena de Andrade Nascimento, sofreu um traumatismo craniano.

De acordo com o portal g1, a suspeita é de que o pai da vítima, que interveio na briga, teria dado um murro na jovem e provocado a morte.

O homem está foragido. Segundo seus advogados, ele deve se apresentar à Polícia Civil na Delegacia de Uiraúna na tarde desta quarta-feira (24).

ENTENDA O CASO

Ainda conforme a publicação, o delegado Ilamilton Simplício, responsável pelo caso, afirmou que Michelle teria caído com o tapa e batido com força a cabeça no chão ou na parede. Com o impacto, ela teve traumatismo craniano. A agressão aconteceu na sexta-feira (19) e a morte foi confirmada no dia seguinte.

Segundo a Polícia Civil, a jovem realizava uma faxina em casa quando o irmão chegou e sujou um fogão que ela havia acabado de limpar.

Eles, então, começaram uma discussão. Logo depois, o pai teria chegado e resolveu intervir na briga. O homem teria, então, batido com violência no rosto da filha, provocando os fatos que levaram à morte dela. A Certidão de Óbito da jovem consta como causa da morte uma hemorragia intracraniana.

O delegado ainda informou ao site que uma prima da jovem disse, em depoimento, que Michelle relatava ter problemas de relacionamento com o pai.