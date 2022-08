Pagamento do Pix de R$ 1.000 será condicionado a ESTE tipo de comprovação? Entenda!

Pagamentos começam em breve

E vai começar em breve, os pagamentos das medidas aprovadas na PEC dos Auxílios. Além dos reajustes de programas como Auxílio Brasil e Vale Gás, é esperado um pagamento de R$ 1.000 para a categoria dos caminhoneiros. Chamado oficialmente de Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEm Caminhoneiro), o benefício será pago aos profissionais entre os meses de agosto e dezembro de 2022 em virtude do aumento do preço dos combustíveis.

Comprovação para o pagamento do PIX Caminhoneiro

Na última quarta-feira (03), foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), a portaria que regulamenta o BEm Caminhoneiro. De acordo com as regras, o motorista profissional de carga não precisará comprovar o destino do dinheiro. Inicialmente pensado para ser usado exclusivamente para a compra de óleo diesel, agora isso não será mais necessário. Ou seja, os transportadores autônomos não precisarão prestar contas dos recursos recebidos.

Também foi esclarecida a forma de pagamento que será via conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal, o app CAIXA Tem, e isso independe da quantidade de veículos que o caminhoneiro possuir. Aliás, só terão direito ao benefício, profissionais com cadastros ativos no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C), desde que realizados até o dia 31 de maio de 2022. Além disso, precisam ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e CPF válidos e não serão permitidos pagamentos a pessoas que recebem pensão por morte de qualquer natureza ou auxílio-reclusão e nem ser titular de benefício por incapacidade permanente para o trabalho.

Calendário BEm Caminhoneiro 2022

Assim sendo, com todas as regras explicadas, os pagamentos do BEm Caminhoneiro começam no próximo dia 09 de agosto. Serão depositadas de uma só vez as 2 primeiras parcelas totalizando R$ 2 mil. Confira todas as datas abaixo:

1ª e 2ª parcela – 09/08

09/08 3ª parcela – 24/09

24/09 4ª parcela – 22/10

22/10 5ª parcela – 26/11

26/11 6ª parcela – 17/12

